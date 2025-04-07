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        Yamaç paraşütüyle uçarken saç tıraşı yaptı

        MANİSA'da kuaförlük yapan Emirhan Güngör (18), birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman'ı (35), 1500 metre yüksekte tıraş etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:00
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        Yamaç paraşütüyle uçarken saç tıraşı yaptı
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        MANİSA'da kuaförlük yapan Emirhan Güngör (18), birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman'ı (35), 1500 metre yüksekte tıraş etti.

        Şehzadeler ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren kuaförlük mesleğini sürdüren Emirhan Güngör, birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman ile birlikte 1517 rakımlı Spil Dağı'ndan atlayış yaptı. İlk atlayışı olan kuaför Güngör, havada süzülürken tandem yamaç paraşütü pilotu Karaman'ın saçını tıraş etti. Havada tıraşı bitiren Güngör, rüzgardan dolayı tıraş ettiği saçı, iniş yaptıkları Uncubozköy Mahallesi'nde tarayarak düzeltti. Güngör, "Daha önceki deneyimim deniz altında tıraş oldu. Bu sefer de yamaç paraşütüyle havada oldu. Rüzgar ister istemez zorladı ama tıraşımın önüne geçemedi" dedi.

        Tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman (35) ise "Hobi olarak başladığım spora artık meslek olarak devam ediyorum. Daha önce havada tıraş olmamıştım. Güzel bir deneyim oldu, arkadaş için de böyle olduğunu düşünüyorum. Rüzgara rağmen iyi tıraş etti" diye konuştu.

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