Turgutlu 1984 küme düştü

Ev sahibi ekip 57'nci dakikada Arda Köksal ile farkı 1'e indirdi: 1-2. Ordu temsilcisi 88'inci dakikada Osman ile bir gol daha bularak galibiyete uzandı: 1-3. Bu sonuçla Turgutlu 1984 grupta 16 puanda kalırken, Orduspor 1967 puanını 50'ye çıkardı. Eski adıyla Turgutluspor, 2017'de yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e 8 yıl sonra düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.