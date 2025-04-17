Manisa FK en önemli 90 dakikada
1'inciLig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak.
1'inciLig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü'nün 39 puanı bulunuyor.
Rakibini 1 puan geriden takip eden 38 puanlı Manisa ekibi yarın evinde kazanırsa son 3 maç öncesi düşme potasından sıyrılacak. Manisa FK kalan maçlarını ise yine düşme hattındaki rakibi Şanlıurfaspor'un yanı sıra Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la oynayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, final haftalarında tüm Manisalıları takımlarına destek vermeye davet etti.
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