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        Manisa FK en önemli 90 dakikada

        1'inciLig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:15
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        Manisa FK en önemli 90 dakikada
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        1'inciLig'de son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü'nün 39 puanı bulunuyor.

        Rakibini 1 puan geriden takip eden 38 puanlı Manisa ekibi yarın evinde kazanırsa son 3 maç öncesi düşme potasından sıyrılacak. Manisa FK kalan maçlarını ise yine düşme hattındaki rakibi Şanlıurfaspor'un yanı sıra Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la oynayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, final haftalarında tüm Manisalıları takımlarına destek vermeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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