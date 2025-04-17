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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gördü (2)

        'BUNCAEMEK BİR GECEDE YOK OLDU' Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in ardından zirai donun etkili olduğu Manisa'da bağlarda inceleme bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:00
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gördü (2)
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        ‘BUNCAEMEK BİR GECEDE YOK OLDU’

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir’in ardından zirai donun etkili olduğu Manisa’da bağlarda inceleme bulundu. Şehzadeler İlçe Ziraat Odası’na ziyarette bulunan Bayraktar, daha sonra Şehzadeler ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi’nde üzüm bağlarını inceledi. Bayraktar’a, Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ ve ilçe ziraat odaları başkanları eşlik etti. İncelemenin ardından basın açıklaması yapan Bayraktar, “Bu kadar büyük bir emek veriliyor ve bu kadar emek bir gecede yok oldu. İşte tarım böyle bir şey. Çiftçimize sahip çıkmamız lazım. Çiftçilerimizin arkasında olmamız lazım. Sulama ücretleri çok yüksek. Özellikle iklim değişikliğinin olduğu bu dönemlerde çiftçimiz zaman zaman çok fazla su kullanıyor. Çok fazla para ödüyor. Çok fazla elektrik parası ödüyor. Bunların altından kalkamıyorlar” diye konuştu.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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