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        Manisa'da servis minibüsleri çarpıştı: 9 yaralı

        MANİSA'da ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün başka bir servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:30
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        Manisa'da servis minibüsleri çarpıştı: 9 yaralı
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        MANİSA'da ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün başka bir servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Turgutlu kara yolunda meydana geldi. Manisa Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki 45 J 0209 plakalı servis minibüsü, aynı okulun öğrencilerini taşıyan ve radar görünce aniden fren yaptığı öne sürülen Tarık Bozdağ'ın kullandığı 45 J 0684 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, geziden dönen 9 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve jandarma ile çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Bozdağ, ekiplere radarı görünce yavaşladığını bu sırada arkadan gelen servis minibüsünün kendisine çarptığına söyledi.

        Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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