Manisa Basket potadan çıkamadı
SON 3 sezondur mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattına gerileyen Manisa Basket, deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 82-80 yenildi.
SON 3 sezondur mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattına gerileyen Manisa Basket, deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş’a 82-80 yenildi. Manisa ekibi son 3 maç öncesi 8 galibiyetle düşme potasında kalırken yönetim karşılaşmadaki hakemlerin hatalı yönetimine büyük tepki gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.