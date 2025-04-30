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        Üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde ) üzerinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilen Süleyman T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:05
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        Üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde ) üzerinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilen Süleyman T. (21) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen Süleyman T. durduruldu. Süleyman T.'nin üzerinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş 3 bin 200 içimlik bonzai, 6 uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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