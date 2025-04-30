Üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen Süleyman T. durduruldu. Süleyman T.'nin üzerinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş 3 bin 200 içimlik bonzai, 6 uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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