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        Manisa Basket'e galibiyet yetecek

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 haftada 3'üncü galibiyetini Büyükçekmece'yi Acuil'in 35 sayılık müthiş performansıyla 104-87 yenerek alan Manisa Basket bitime 1 hafta kala kurtuluşunu ilan etmeye çok yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:29
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        Manisa Basket'e galibiyet yetecek
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 haftada 3'üncü galibiyetini Büyükçekmece'yi Acuil'in 35 sayılık müthiş performansıyla 104-87 yenerek alan Manisa Basket bitime 1 hafta kala kurtuluşunu ilan etmeye çok yaklaştı. Sonuncu Yalovaspor'un dün resmen havlu attığı ligde 29 maçta 10 galibiyete ulaşan Manisa ekibi son hafta Yalova'yı evinde yenerse hiçbir sonuca bakmadan kümede kalacak.

        Manisa Basket sürpriz sonuçla hiçbir umudu bulunmayan rakibine yenilirse ise son haftaya 9 galibiyetle düşme hattında giren Darüşşaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a mağlup olmasını bekleyecek. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini dün Bursaspor'a 98-82 yenilerek alan Darüşşafaka kendini ateşe attı. İstanbul ekibinin son hafta öncesi tek umudu olası galibiyet eşitliğinde Manisa Basket'e karşı ikili averajının iyi olması.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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