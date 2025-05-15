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        AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı

        AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:14
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        AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
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        AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı.

        Milletvekili Tamer Akkal’ın sağlık durumu ile ilgili Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi. Açıklamada, "Sayın milletvekilimiz Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği esnada yapılan tetkiklerde, pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle gözlem amaçlı hastaneye yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olan sayın vekilimiz, yakın takip amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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