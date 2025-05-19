Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket son hafta kurtuldu

        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket küme düşmekten son hafta kurtulmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket son hafta kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket küme düşmekten son hafta kurtulmayı başardı. Şirketleşip Avrupa'da ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği sezonda inişli çıkışlı grafik sergileyip ligde istikrarı yakalayamayan Manisa ekibi, son maçta küme düşen Yalovaspor'u 107-89 yenerek kurtuluşunu ilan etti. Ligi 11 galibiyetle tamamlayan Manisa Basket'in yeni sezona yeni yapılanmayla girmesi bekleniyor. Manisa temsilcisinde yönetimin yine değişmesi gündemde. Kulübün yine devredileceği veya yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine geçeceği iddia ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Kula'da Galatasaray coşkusu
        Kula'da Galatasaray coşkusu
        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89
        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bakan Ersoy: Müzelerimizdeki eserlere DNA kodlu mührümüzü yerleştiriyoruz
        Bakan Ersoy: Müzelerimizdeki eserlere DNA kodlu mührümüzü yerleştiriyoruz
        Sardes Antik Kenti'nde ilk kez gece müzeciliği deneyimi
        Sardes Antik Kenti'nde ilk kez gece müzeciliği deneyimi