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        Manisa FK yeni sezona umutla bakıyor

        1'İNCİ Lig'de sezonun son maçını kazanarak ikili averajla son anda kümede kalan Manisa Futbol Kulübü, gelecek seneye umutla bakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:20
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        Manisa FK yeni sezona umutla bakıyor
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        1'İNCİ Lig'de sezonun son maçını kazanarak ikili averajla son anda kümede kalan Manisa Futbol Kulübü, gelecek seneye umutla bakıyor. Siyah-beyazlılarla yola devam edecek teknik direktör Taner Taşkın, zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok stresli bir dönem geçirdik. Final maçlarımızı kazanıp lige tutunduk. Takımızı küme düşürmedik. Bu sezondan alınacak dersler olacak. Geleceğe umutla bakacağız. Daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü oluşturmak için vakit kaybetmeden çalışacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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