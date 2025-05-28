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        Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla çalışanlardan Sultan Zencirci'yi (27) öldüren, Gül Demir'i (45) de yaralayan Ferhat Kuru toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:00
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        Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla çalışanlardan Sultan Zencirci'yi (27) öldüren, Gül Demir'i (45) de yaralayan Ferhat Kuru toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 30 Temmuz 2023'te saat 13.00 sıralarında Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanındaki ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ile Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zencirci ile 2 kurşun isabet eden Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Kuru, Gül Demir'i bıçaklamaya çalıştı. Diğer çalışanların araya girmesi ile Ferhat Kuru kaçtı. Sultan Zencirci hayatını kaybetti, tedavi gören Gül Demir taburcu oldu. Olayın ardından yakalanan Ferhat Kuru ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DAVADA 4'ÜNCÜ DURUŞMA

        Soruşturmanın ardından Ferhat Kuru hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dördüncü duruşması, bugün Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Kuru, Gül Demir ve avukatı Zehra Oyit ile Sultan Zencirci'nin ailesinin avukatları katıldı.

        'DURUP DURURKEN KARAR VERMİŞİM GİBİ YARGILANDIM'

        Sanık Ferhat Kuru için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Kuru'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildiği okundu. Ardından savcı, mütalaasında sanığın iddianamede isnat edilen suçlardan yargılanmasını istedi. Mütalaanın ardından mahkeme başkanı, Ferhat Kuru'ya son sözlerini sordu. Kuru, "Sanki ben bu katliama evde, oturduğum yerde, durup dururken karar vermişim gibi yargılandım. O dönem psikolojim bozuktu. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi. Sanık Kuru, son savunmasını yaptığı sırada olaydan yaralı olarak kurtulan Gül Demir, masaya vurup, "Yeter" diyerek bağırdı. Demir, sanık Ferhat Kuru'ya bağırmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

        SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

        5 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, sanık Ferhat Kuru'ya Sultan Zencirci'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Gül Demir'i ise öldürmeye teşebbüsten 18 yıl, ruhsatsız silah temin etme ve bulunmaktan suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezalarda hiçbir indirim yapmadı.

        'GEREKLİ ADIMLAR ATILMADIKÇA ŞİDDET OLAYLARI SONA ERMEYECEKTİR'

        Duruşma çıkışında Gül Demir ve avukatı Zehra Oyit, adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Zehra Oyit, "Bugün burada bulunma sebebimiz, müteveffa Sultan Zencirci'nin bir erkeği reddetmesinin ardından bu durumu hazmedemeyen kişi tarafından öldürülmesi, diğerinin ise bu sebeple öldürülmeye teşebbüs edilmesidir. Müteveffanın ailesi, yaşanan bu elim olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisindedir. Öldürülen Zencirci, sanık tarafından rahatsız edildiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yaşanan cinayet olayı, magazin haberi gibi lanse edilmeye çalışılmış ve şiddet meşrulaştırılmak istenmiştir. Ne yazık ki bu menfur olay da göstermektedir ki; ülkemizde bir kadının yaşamı, bir erkeğin reddedilmesi kadar bile anlam ve değer taşımamaktadır. Bu noktada şu gerçeğin altını çizmek gerekir. Kadınlar, hayatın her alanında hala şiddete maruz kalmaktadır. Ölüm ve şiddet gerekçeleri farklılık gösterse de birçok kadın yalnızca kadın oldukları ve kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için şiddete uğramakta ya da öldürülmektedir. Sanığın söylem ve eylemlerinden anladığımız kadarıyla, onun zihniyetine göre müteveffanın maruz kaldığı tacizi dile getirmesi, öldürülmesi için yeterli bir gerekçedir. Kadının maruz kaldığı şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, eşitsiz ve adaletsiz sistem sürdüğü sürece; kadına yönelik ayrımcılığın sona ermesi için gerekli adımlar atılmadığı müddetçe, bu şiddet olayları ne yazık ki sona ermeyecektir. Kadına yönelik şiddetin tüm biçimlerine karşı adalet mekanizmasının etkin bir şekilde işletilmesi ve cezasızlık politikasının son bulması için mücadelemizi sürdüreceğimizi, burada hepinizin huzurunda bir kez daha beyan ederiz" dedi.

        'KEŞKE SULTAN DA AYNI ŞANSI YAKALAYABİLSEYDİ'

        Gözyaşları ile açıklama yapan Gül Demir ise "Şans eseri kurtuldum. Keşke Sultan da aynı şansı yakalayabilseydi. Bize bunu yapan böyle kişiler idam edilmeli. Benim bir çocuğum var, Sultan'ın da üç çocuğu vardı ve yetim kaldı. Onları düşünüyorum. Annelerini çok özlediler. Bir çocuğu 5 yaşında ve sürekli gözümün önüne geliyor. Her gün olayı yaşıyorum. Her gün Sultan'ı gözümün önünde vurulmasını izliyorum" diye konuştu.

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