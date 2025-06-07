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        Manisa FK transfere başladı

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa FK, teknik direktörü Taner Taşkın'la yola devam kararı alırken, siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:58
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        Manisa FK transfere başladı
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa FK, teknik direktörü Taner Taşkın'la yola devam kararı alırken, siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sene hedefi üst sıralar olarak belirleyen Manisa FK, Somaspor'dan 25 yaşındaki orta saha Kamil Fidan ve Menemen FK'dan 24 yaşındaki sağ bek Emir Terzi ile görüşmelere başladı. Ege ekibinin iki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların listesinde birçok isim olduğu ve gelecek haftalarda takviyelerin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Scout ekiplerinin, hem genç hem de tecrübeli isimleri radarına aldığı, kulübün mevcut kadro yapısını daha rekabetçi hale getirmek istediği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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