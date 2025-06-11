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        Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunu açıkladı (2)

        'İHMALDENKAYNAKLANAN KAZA OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİNİ DOĞURMAKTA'Manisa'da oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vekili Avukat Necibe Karaoğlanlar Hasgör açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:50
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        Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunu açıkladı (2)
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        ‘İHMALDENKAYNAKLANAN KAZA OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİNİ DOĞURMAKTA’

        Manisa’da oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vekili Avukat Necibe Karaoğlanlar Hasgör açıklama yaptı. Avukat Hasgör, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Sayın Ferdi Zeyrek, görevi süresince çeşitli tehditler aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak elim olayla ilgili ilk incelemelerde, vefata neden olan elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygun olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durum, yaşanan olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır" dedi. Avukat Hasgör açıklamasının devamında soruşturma sürecinde aksi yönde herhangi bir bulguya rastlanması halinde yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

        Başkan Zeyrek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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