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        Kula'da, tarım arazilerinde 2 farklı bölgedeki yangın söndürüldü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, aynı saatler içerisinde 2 farklı bölgede tarım arazilerinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:17
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        Kula'da, tarım arazilerinde 2 farklı bölgedeki yangın söndürüldü
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, aynı saatler içerisinde 2 farklı bölgede tarım arazilerinde yangın çıktı. İki yangın da kontrol altına alındı.

        Yangınlar, saat 16.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören ile Dereköy kırsal mahallelerinde meydana geldi. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile belediyeye bağlı toplam 4 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplam 4 arazöz sevk edildi. Yangınlara müdahale eden ekipler, bölgedeki vatandaşların traktörleriyle verdiği destekle beraber alevleri 2 saatte kontrol altına aldı.

        Tarım arazilerinde hasar meydana gelirken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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