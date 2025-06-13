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        AK Parti Manisa, başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesi üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:38
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        AK Parti Manisa, başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak
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        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesi üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanlık seçimi yapılacak. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu. Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağız. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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