Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu oldu: Böyle bir görevi sırtlanmak çok zor

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesinin ardından bugün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde CHP grubunun adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni başkan oldu. Dutlulu, "Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da ben de Akhisar'da olsaydım. Böyle bir görevi sırtlanmak çok zor" dedi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yeni başkanın seçilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplandı. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan başkanlığında gerçekleştirilen seçime, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de katıldı.

ADAY DUTLULU OLDU CHP'nin 58, AK Parti'nin 16, MHP'nin 12, İYİ Parti'nin 1 ve bağımsız 1 üyesinin bulunduğu mecliste, Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Lütfü Akdağ adayı açıkladı. Akdağ, "Bugün, bu mecliste konuşmak çok zor. Bugün 17 ilçede bütün Manisa halkı onu andı. Lokması döküldü, dualar edildi. Bütün dualar ona gitsin. Türkiye'nin gözleri, yedi gündür yaşlı. Manisa, bir sevda seline döndü. Çok üzgünüz ama bugün bir seçim yapmak zorundayız. CHP olarak Ferdi Zeyrek'in yerine Besim Dutlulu'yu öneriyoruz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, "Ferdi Başkanımız arkadaşımız ve dostumuzdu. AK Parti grubu olarak da Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun. CHP'nin aday çıkarması noktasında Ferdi Başkanımızın hatırına binaen kabul ediyoruz. Bizim bir adayımız yok" ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ise "Ferdi Zeyrek meslektaşım hem arkadaşım hem de kardeşim gibiydi. Bizim bir adayımız olması söz konusu değil. Sizlerin göstereceği aday adayımızdır" dedi.

İLK TURDA BAŞKAN BELİRLENDİ 1 meclis üyesinin katılmadığı toplam 87 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, yeni başkan ilk turda belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Dutlulu yapılan seçimde 87 meclis üyesinin 85'inin 'Evet' oyunu alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Seçimde 2 oy boş kullanıldı. 'FERDİ BAŞKANIN YERİNİ DOLDURMAK İÇİN BU GÖREVE GELMEDİK' Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Dutlulu, "Çok zor bir hafta geçirdik. Hepimiz çok üzgünüz. Hem yol arkadaşımı hem de büyük bir belediye başkanını kaybettik. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımızın katılımıyla bir toplantı yaptık. Ağız birliğiyle 'Böyle bir göreve talip olunmaz. Böyle bir görev istenmez, hiçbir belediye başkanı bu görevi kolay kolay yapmak istemez' dedik. Ama hayatın gerçekleri var. Birimiz belediye başkanı olarak devam edecekti. Genel Başkanımıza 'İsterseniz bir meclis üyemiz isterseniz bir belediye başkanımız kim olursa biri bu görevi kabul edecek' dedik. O günden sonra tamamen işimize yoğunlaştık. Ferdi Başkanımızın bir hayali vardı. Ne ben ne de bir başkası Ferdi Başkanın yerini doldurmak için bu göreve gelmedik. Onun kadar başarılı bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Böyle bir iddiamız da yok. Ama bu bir bayrak taşıyıcılığıdır. O her cümlesinde Manisa'm derdi. Daha güzel Manisa hayali vardı. Biz onun hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek ne mutlu" dedi.

'HEPİMİZİN ÇOK ÇALIŞMASI LAZIM' Besim Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel Başkanımız üç şeyden bahsetti. Birincisi yeni belediye başkanı Manisa'ya sahip çıkacaktı. Manisa için çalışacağız. O konuda hiçbir soru işareti olmasın. Hep birlikte onun misyonuyla, diğer siyasi partileri ayırt etmeden Manisa'ya hizmet edeceğiz. Ferdi Zeyrek Başkanımızın ailesi de hepimize emanettir. Onun hayalleri için de çok çalışacağız. Onu mutlu etmek için hepimizin çok çalışması lazım. Onun kurduğu bir sistem var ve onu devam ettireceğiz. O sistemle ilgili köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha atabilirsek ne mutlu. Lütfen Ferdi Başkan bizi görüyormuş gibi çalışalım. Bu bize kalan en büyük görevdir. Hep beraber çalışacağız." Tebrik ziyareti istemediğinin altını çizen Dutlulu, "Bir cenaze gördük. Türkiye'de böyle cenaze sayılıdır. Tüm Türkiye ağladı ve üzüldü. Ferdi Başkan ile kavga etmek çok zordu. Bu kadar düzgün, kibar ve kaliteli insan zor gelir. Bizim onun seviyesine gelme şansımız yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Manisa bundan sonra bana emanettir. Elimden geleni yapacağım. Umarım biz de gönüllere girmeyi başarırız. Tebrik ziyareti istemiyorum. İnanın tebrik edilecek bir şey yok. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı da ben de Akhisar'da olsaydım. Böyle bir görevi sırtlanmak çok zor" ifadelerini kullandı.