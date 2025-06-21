YKS'ye kimlik kartı yerine otobüs kartıyla geldi; sınavı kaçırdı

MANİSA'daÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) kimlik kartı yerine otobüs kartıyla gelince içeriye alınmayan Raziye Aktepe, büyük üzüntü yaşadı.

YKS'nin saat 10.15'te başlayan birinci oturum için sınava son giriş saati olan 10.00'da kapılar kapatıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne TYT'ye girmek için gelen adaylardan Raziye Aktepe, kimliği yerine otobüs kartı getirdiğini fark etti. Görevlilerin kimlik olmadan sınava girişin mümkün olmadığını belirtmesi üzerine Aktepe'nin babası Hüseyin Aktepe, kızının kimliğini almak için otomobille evine döndü.

KİMLİĞİ ALMAYA GİDEN BABASI KAZA YAPTI

Kimliği aldıktan sonra dönüş yolunda trafik kazası yapan Hüseyin Aktepe, sınav merkezine zamanında yetişemedi. Kazada yaralanan olmazken, Raziye Aktepe 3 dakika geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı. Raziye Aktepe, kapıda büyük üzüntü yaşadı. Aktepe'yi, babası Hüseyin Aktepe sarılarak teselli etmeye çalıştı.