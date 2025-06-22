Manisa'da orman yangını (3)
KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde saat 18.
KONTROLALTINA ALINDI
Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde saat 18.17'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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