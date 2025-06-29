Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
BAZIBÖLGELERDE RÜZGARLA YANGIN YENİDEN ALEVLENDİManisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşatıyor.
BAZIBÖLGELERDE RÜZGARLA YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşatıyor. Kevvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sönme noktasına gelen yangın yeniden alevlendi. Yangına, 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel ile müdahale sürüyor.
ARICILIK YAPAN BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Karaköy Mahallesi'ndeki yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilip, yakalanan şüpheli Doğan Barca (50), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ersan ERDOĞAN - Serkan ÖZDEMİR / MANİSA,
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