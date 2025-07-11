Mezbahadan kaçan inek, ortalığı birbirine kattı

Kesim için Salihli Mezbahası'na götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı. Salihli Otogarı'na giden inek, 2 motosiklet ve 1 resmi araca zarar verdi. İneğin yakalanabilmesi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, 4 uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdikleri ineği yakaladı. İnek, daha sonra kamyona alınarak tekrar mezbahaya götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.