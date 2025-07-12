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        Manisa Basket'te Leon Harun da gitti

        BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosu dağılıp henüz hiçbir hamle yapamayan Manisa Basket oyunculardan Leon Harun Apaydın'la da yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:10
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        Manisa Basket'te Leon Harun da gitti
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosu dağılıp henüz hiçbir hamle yapamayan Manisa Basket oyunculardan Leon Harun Apaydın'la da yollarını ayırdı. Manisa ekibi eski milli basketbolculardan Serdar Apaydın'ın da oğlu olan Leon Harun'la ilgili, "Oyuncumuz Leon Harun Apaydın ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Daha önce Fabian White ve Yunus Sonsırma'nın da resmen ayrıldığı Manisa Basket'te antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olmuştu. Maksvytis'in yardımcısı Darius Songaila da kulüpten ayrılmıştı. Manisa ekibinde yönetimin devir süreci ise henüz netleşmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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