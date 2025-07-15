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        Manisa'da 2 noktada orman yangını; 2 gözaltı

        MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:50
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        Manisa'da 2 noktada orman yangını; 2 gözaltı
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        MANİSA’nın Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Seyitoba Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangınlara neden olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba Mahallerinde iki farklı orman yangını çıktı. Apak Mahallesi’ndeki 13.35’te çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.20 sıralarında Seyitoba Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal, 6 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Havanın kararmasıyla nedeniyle uçak ve helikopterler çalışmalarını sonlandırırken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

        Öte yandan jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına, çiftliğinde demir kaynağı yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.’yi gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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