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        Somaspor transferde hareketli

        YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, transfer dönemini hareketli geçiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:58
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        Somaspor transferde hareketli
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        YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Siyah-beyazlılar şu ana kadar Çukurova Birlik FK'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferit Bay Gündüz, Reyhanlıspor'dan 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Mustafa ArslanAdanaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Gökçe ve Nevşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Bahadır Abdulkadir Yağız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Ege ekibi sezon başı itibariyle Mücahit Aslan, Yasin Yıldız, Erdem Aygül ve Kamil Fidan'la yollarını ayırdı.

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