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        Manisa FK, Jonathan Lindseth'i bekliyor

        YENİ sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Norveçli orta saha oyuncusu Jonathan Lindseth için geri sayıma geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:14
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        Manisa FK, Jonathan Lindseth'i bekliyor
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        YENİ sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Norveçli orta saha oyuncusu Jonathan Lindseth için geri sayıma geçti. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Oyuncunun en yakın zamanda Manisa FK ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Futbola ülkesi Norveç'in Odds BK takımında başlayan Jonathan Lindseth, Mjondalen, Sarpsborg 08 ve CSKA Sofya takımlarında forma giydi. Oyuncu geçen sezon CSKA Sofya'da 38 resmi maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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