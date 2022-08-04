Kula-Salihli Jeoparkı'nda AB projesi incelemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Kula-Salihli Jeoparkı, AB projesi kapsamında 6 ülkeden temsilcileri ağırladı.



Avrupa Birliği ERASMUS projesi "VR Geopark" kapsamında İtalya, Polonya, Portekiz, Macaristan, Hırvatistan ve Türkiye'den çeşitli kurumları temsil eden proje üyeleri, jeopark sahasında inceleme yaptı.



Salihli Kudret Demir Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mahmut Şanver, AA muhabirine proje ile UNESCO tescili altındaki jeoparkları ve yaşam alanlarını tanıtmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Türkiye'de Kula-Salihli UNESCO Jeoparkını inceledik ve yaşam alanları hakkında bilgi aldık. Katılımcı ülkelerden gelen misafirlerimize ülkemizin tarihi, kültürel, jeolojik ve ekonomik değerlerinin tanıtımını yapacağız." dedi.

Proje, Türkiye ayağının ardından Macaristan ve Portekiz'deki gezilerinin ardından tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.