Manisa'da polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis kontrolünden kaçmak isteyen ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı Atatürk Mahallesi Dericiler Caddesi'nde durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin kaçtığı sırada otların içine attıkları ruhsatız tabanca ve çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.D (32) ve S.A (37) emniyette götürüldü.





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