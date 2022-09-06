Manisa'da 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

Evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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