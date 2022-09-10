Saruhanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gökçeköy Mahallesi'nde İ.K'nin (55) ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 sikke, 3 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 300 tabanca mermisi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.









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