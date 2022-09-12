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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA

Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin cipe çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkisinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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