Manisa'da ağaçların kesilmemesi için okul planı revize edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılıp yeniden yapılan Atatürk Ortaokulu'nun bahçesindeki asırlık ağaçlar, projedeki revizyonla kurtarıldı.

Okulun yenilenmesi için hazırlanan projede bahçedeki ağaçların kesileceğini öngören İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri durumu TOKİ'ye bildirdi.

Projeyi revize eden TOKİ yetkilileri, okulun yönünü değiştirerek bahçedeki ağaçları kurtardı.

Yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmeyen okulun kasım ayındaki ara tatilde açılacağı öğrenildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ağaçlarla ilgili hassasiyetlerine duyarlı olduğu için TOKİ yetkililerine teşekkür etti.

Dikici, şöyle konuştu:

"TOKİ tarafından yapılan projede okulumuzun yönü farklıydı, şu andaki gibi değil ters taraftaydı. TOKİ ile irtibat kurduk ve projenin yönünü değiştirdik. Ağaçlara zarar vermesin diye, tam tersi yöne aldık. Ağaçları korumuş olduk, bir de bahçenin daha nizami ve güzel olmasını sağladık. TOKİ mühendisleri ve mimarları yardımcı oldular, duyarlılık gösterdiler. Hem ağaçlar korundu, hem de arazi daha faydalı şekilde kullanılmış oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.