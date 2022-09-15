Manisa'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Polis ekipleri, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde kaçan 1 zanlıyı kovalamaya başladı.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında, 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Z. (25) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.





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