Manisa’da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen ev ve depolara baskın düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 1400 litre sahte içki, 100 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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