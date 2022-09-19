Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

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MANİSA (AA) - Manisa ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, yaptığı konuşmada gazilerin ülkeye hizmet etmekten dolayı şeref duyduklarını söyledi.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi partilerin temsilcileri, gazi dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Meydandaki törenin ardından gaziler Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.



- Turgutlu

Turgutlu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya birer konuşma yaptı.

Etkinlikte Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilciğini ziyaret etti.

- Demirci

Demirci'de de Atatürk Anıtına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir tarafından çelenk sunuldu.

Demirci Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Himmet Çetin bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve ilçe protokolü Demirci Muharip Gaziler derneğinde gazileri ziyaret etti.

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