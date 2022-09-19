Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

AA

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

MANİSA (AA) - Manisa ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, yaptığı konuşmada gazilerin ülkeye hizmet etmekten dolayı şeref duyduklarını söyledi.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi partilerin temsilcileri, gazi dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Meydandaki törenin ardından gaziler Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

- Turgutlu

Turgutlu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya birer konuşma yaptı.

Etkinlikte Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilciğini ziyaret etti.

- Demirci

Demirci'de de Atatürk Anıtına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir tarafından çelenk sunuldu.

Demirci Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Himmet Çetin bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve ilçe protokolü Demirci Muharip Gaziler derneğinde gazileri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK beraberlikten memnun
YEREL HABERLER Manisa FK beraberlikten memnun
Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı
MHP'li Akçay, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katıldı
YEREL HABERLER MHP'li Akçay, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" ...
Somaspor - Esenler Erokspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Esenler Erokspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Turgutlu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi
YEREL HABERLER Turgutlu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi
Somaspor - Esenler Erokspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Esenler Erokspor (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Esenler Erokspor: 2-1
YEREL HABERLER Somaspor - Esenler Erokspor: 2-1
Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ...
Akhisarspor gülmeye hasret
YEREL HABERLER Akhisarspor gülmeye hasret
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi
YEREL HABERLER Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi
Akhisarspor - Merkür Holding Erbaaspor: 1-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Merkür Holding Erbaaspor: 1-2
Manisa'da darbettiği üreticinin 1 ton 700 kilogram bademini alıp kaçan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da darbettiği üreticinin 1 ton 700 kilogram ...
Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 4 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 4 ...
TMO, Manisa'da günlük kuru üzüm alım kapasitesini iki katına çıkarıyor
YEREL HABERLER TMO, Manisa'da günlük kuru üzüm alım kapasitesini iki ...
Somaspor evinde çıkış arayacak
YEREL HABERLER Somaspor evinde çıkış arayacak
Sanatçı Gaye Aksu Manisa’da konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Gaye Aksu Manisa’da konser verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.