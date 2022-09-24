Sarıgöl'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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MANİSA(AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kızılçukur Mahallesi'nde Bayram Ö'nün (33) kullandığı 45 H 5570 plakalı otomobil, Ahmet K'nin (32) kullandığı 45 TA 7989 plakalı motosiklete çarptı.



Yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



İlçedeki diğer kazada ise Baharlar Mahallesi'nde 32 AE 866 plakalı araçla çarpışan 44 H 1532 plakalı motosikletin sürücüsü Fevzi Ç. (58) ve yanındaki Nida Ç.( 59) hafif şekilde yaralandı.





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