Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Fatma Nur İtik'in (14) cenazesi toprağa verildi.

Alparslan Türkeş Tüneli çıkışında dün yolun karşısına geçmeye çalışan İtik'e, İzmir'den Ankara yönüne giden Cafer A'nın kullandığı 35 AFM 77 plakalı otomobil çarptı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İtik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Cenaze, kız çocuğunun yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine, ardından da Selvili Mescit Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazının ardından ortaokul öğrencisi kızın naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Gözyaşı döken baba Ramazan İtik, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, İtik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve küçük kızın sınıf arkadaşları da katıldı.





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