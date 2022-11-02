Turgutlu'da hayatını kaybeden şehit babası toprağa verildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit Adem Sığanık'ın babası İsmail Çetin Sığanık hayatını kaybetti.

1980 yılında Elazığ'da şehit olan Adem Sığanık'ın 88 yaşındaki babası İsmail Çetin Sığanık, tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Sığanık'ın cenazesi, Turgutlu Merkez Tatar Camisinde kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Suudi Arslan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Sorumlusu Ahmet İlter de katıldı.

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