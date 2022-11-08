Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sırasında, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 50,44 gram metamfetamin bulundu. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.D (41) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yunusemre'de ise polis ekiplerince T.N'nin (28) ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 3 parça halinde 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.N. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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