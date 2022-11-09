Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolundaki Eşme Kavşağı'nda Ahmet Şahan (72) idaresindeki 66 LB 666 plakalı otomobil, Cemil Çümen’in (68) kullandığı 64 AAY 277 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Necdet Kalelioğlu (59) ile Enginar Çümen (59) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Şahan, Necdet Kalelioğlu ile Cemil Çümen, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.