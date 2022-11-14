Manisa'da terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Diğer operasyonlarda ise PKK içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.