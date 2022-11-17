AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı çalışmalarını değerlendirdi

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, teşkilat başkanlıklarının yeni bir yönetim mimarisi oluşturduğunu, bu doğrultuda Manisa'nın sorun ve taleplerini ileterek çözüme kavuşturulması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hızlı, 2023'teki seçimlere büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, il ve ilçe teşkilatlarının Manisa'daki 150 bine yakın parti üyesini ziyaret ettiğini ifade etti.

Sahada yaptıkları çalışmalara ilişkin raporları düzenli olarak genel merkeze ilettiklerini vurgulayan Hızlı, "Vatandaşlarımızın talepleri, hayalleri doğrultusunda politikalar üretiyoruz. Biz bilimsel çalışmalarla doğru organizasyonlar yapıyoruz." dedi.

Teşkilat başkanlığının yeni bir yönetim mimarisi oluşturduğunu anlatan Hızlı, şunları kaydetti:

"Her ay Manisa ile ilgili bir rapor veriyoruz. Manisa halkımızın beklentileri ve sorunlarını iletiyoruz. 2023 önemli bir seçim. Sıkı duruyor ve sıkı çalışıyoruz. Bir ekonomik pandemi süreci oldu. Sonucunda bir hayat pahalılığı oldu. Biz de en fazla hangi kesimin etkilendiği ile ilgili bir fotoğraf çekmeye gayret ediyoruz. Bütün iyileştirmeleri hükümetimiz gerçekleştiriyor. Esnafla ilgili sıkıntılar vardı. Bir destek söz konusu. Tarımla ilgili talepler oldu. Bu doğrultuda üzümde 27 lira bir rakam açıkladık. Zeytinle ilgili konuları iletiyoruz. Genel merkezimiz de Cumhurbaşkanımıza iletiyor. Talepler karşılanıyor. Biz sorunları görmezden gelmiyoruz. Manisa için eksik noktaları nasıl giderebiliriz ve ne gibi tedbirler alınmalı, bu doğrultuda çalışmalar öneriyoruz."

Hızlı, ayrıca gelecek hafta cumartesi günü Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda ilçe başkanları ile ilçe yönetim kurulu üyelerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.