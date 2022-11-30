Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından adrese düzenlediği baskında 41,08 gram sentetik uyuşturucu, 0,67 gram esrar, hassas terazi ve iki uyuşturucu madde içme aparat ele geçirdi.
Adreste bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.S. (32) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.