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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da iki arkadaşı gasbeden şüpheli tutuklandı

AA

Manisa'da iki arkadaşı gasbeden şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki arkadaşı gasbeden şüpheli tutuklandı.

Soğuksu Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan Ahmet Kösem (53) ile misafiri Abdullah Özkanlı (39), evlerine giren bir kişi tarafından darp edildikten sonra gasbedildiklerini öne sürdü.

Şüphelinin telefonlarını ve bir miktar paralarının zorla aldığını belirten Kösem ve Özkanlı'nın ifadeleri üzerine gasp yapan şüphelinin O. Ö. (35) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan O. Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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