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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK, evinde kaybetmiyor

AA

Manisa FK, evinde kaybetmiyor

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Manisa FK, iç sahada son 8 maçta mağlup olmadı.

Ankara Keçiörengücü beraberliğiyle puanını 24'e çıkaran Manisa FK, 16. haftayı 24 puan ve averajla 8. sırada tamamladı.

Kendi evinde ilk maçında Dyorex Boluspor'a mağlup olan Manisa temsilcisi, daha sonra yenilmediği 8 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Manisa FK, ilk yarının son 3 maçında Göztepe (D), Tuzlaspor ve Pendikspor (D) ile karşılaşacak.

Ligde 15. haftadaki Altınordu maçında sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Adem Büyük, dün yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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