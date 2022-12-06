Manisa'da "Moris Şinasi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesinde Manisa Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği tarafından kurulan "Moris Şinasi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi" törenle hizmete açıldı.

Hastanede düzenlenen açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Merkezefendi Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Zeren, Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, 6 yataklı yoğun bakım ünitesinin kurulmasında emeği geçenlere, destek olanlara teşekkür ederek vefa duygusunun güçlü olduğu şehirlerin her zaman geliştiğini söyledi.

Milletvekili Murat Baybatur da şehirde Moris Şinasi'nin adını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz Manisalılar vefalı insanlarız. Bize yapılanı unutmuyoruz. Moris Şinasi isminin inşallah kıyamete kadar yaşaması için elbirliğiyle çalışma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Manisa Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer de Morris Şinasi Çocuk Hastanesinin yeniden kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz, Milletvekili Baybatur ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, üniteyi açtı.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.