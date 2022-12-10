Kula'da Deri İhtisas ve Karma OSB için sözleşme imzalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde kurulacak Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı.



OSB binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Kula Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosun, 1997 yılında başlayan hayalin 25 yıl sonra gerçeğe dönüşeceğini, yapılan yatırımın kentin kaderini değiştireceğini söyledi.

Altyapı ihale sözleşmesi ile toplam 258 hektarlık alanın ilk etabı olan 81,6 hektarlık alanda yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu, telekomünikasyon ve elektrik şebekesi inşaatlarının yapılacağını aktaran Tosun, işin 2023 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.



OSB ile ilgili zor süreçlerin aşıldığını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:



"Şimdi yatırımların yapılacağı, üretime geçilecek bir sürece giriyoruz. Bundan böyle Kula, OSB sayesinde daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdam ile konuşulacak. OSB hedefimizin bu seviyeye getirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bize büyük destek verdi, tıkandığımız noktalarda önümüzü açtılar. Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz, Kaymakamımız Birkan Tatlısöz, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve emek veren herkese teşekkür ediyorum."



İmza törenine CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Yavuz Aşkın da katıldı.







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