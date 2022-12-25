Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Aslında siz kimsiniz? Bu testle karakterinizi öğrenin

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Halit E'nin kullandığı 45 YG 666 plakalı hafif ticari araç, Manisa-İzmir çevre yolu Güzelyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.