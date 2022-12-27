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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da yangın çıkan evde hasar oluştu

AA

Manisa'da yangın çıkan evde hasar oluştu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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