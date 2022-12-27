Manisa'da yangın çıkan evde hasar oluştu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.



Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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