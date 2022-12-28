Manisa'da otel lobisinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga, otele ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki otelin lobisinde 26 Aralık'ta sabaha karşı B.B, S.G. ve H.İ. ile otel sahibi A.E'nin kardeşi Ö.E. arasında kavga çıktı.
Kavgada Ö.E. bacağından bıçakla yaralandı. Ö.E. ile diğer kişiler arasında kavga devam ederken çalışanların haber vermesiyle lobiye inen A.E, tabancayla B.B, S.G. ve H.İ'yi bacaklarından vurdu.
Tabancayla vurulan 3 kişi ile bıçakla yaralanan Ö.E, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otel sahibi A.E. ise olay yerinden kaçtı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anının otelin güvenlik kamerasına da yansıdığı belirlendi.
Görüntülerde lobide birlikte oturarak konuşan kişiler arasında kavganın çıktığı, üst kattan lobiye inen kişinin de üç kişiyi tabancayla bacaklarından yaraladığı görülüyor.