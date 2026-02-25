Canlı
Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını aldıkları ve özel görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:19
        Manisa'da tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını aldıkları ve özel görüntülerini kullanarak şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvuran bir kişi, Selvilitepe Mahallesi'nde otele gittiğini, burada bulunduğu sırada odaya gelen 3 şüphelinin kendisini bıçakla tehdit ettiğini, üzerindeki 3 bin lirayı zorla aldıklarını, ayrıca banka hesabındaki 8 bin lirayı başka bir hesaba göndermeye zorladıklarını belirtti.

        Olay sırasında fotoğraflarının çekildiğini aktaran mağdur, şüphelilerin 100 bin lira daha vermemesi halinde bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmakla tehdit ettiklerini öne sürerek şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda İ.E, İ.E. ve A.B.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

